Settimana prossima lo speciale su CIAO 2001

Gli anni '60, l'epoca dell'euforia e dei cambiamenti sociali, ci vengono presentati attraverso le parole degli artisti che hanno scritto la storia. E poco dopo arrivano gli anni '70, e con loro subentra un direttore editoriale che forse ricorderete: Saverio Rotondi. Grazie a lui, la rivista acquisisce credibilità e, se prima veniva vista dal mercato come un qualsiasi magazine musicale per ragazzi, con la nuova direzione viene introdotto un nuovo modo di fare giornalismo rock in Italia che rese CIAO 2001 una delle riviste più quotate nel settore e non solo. Dopo il tragico decesso di Rotondi, il 2 dicembre 1983, fu Francesco Puzzo a prendere il suo posto e a portare avanti la rivista fino al 1994. Successivamente, tra il 1999 e il 2000 furono pubblicati altri soli 5 numeri, per poi non comparire mai più tra gli scaffali delle edicole.

Ma tornando ai tempi d’oro, fu tra le poche riviste italiane a guardare alle avanguardie del Prog degli anni ’70 con occhi furbi: non solo Pink Floyd e Genesis, ma anche Emerson, Lake & Palmer, King Crimson, Yes, Jethro Tull venivano recensiti e diffusi attraverso le sue pagine. Ed oltre a quello, anche il cantautorato italiano più sperimentale con la PFM, Banco del Mutuo Soccorso, gli Area da un lato e la Nuova Compagnia di Canto Popolare, Guccini e de Gregori dall’altro - passando per il pop di Gianni Morandi, Mina e Massimo Ranieri.