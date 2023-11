La regina del blues (e non solo!): la Gibson 335

Nome: Gibson 335

Anno di inizio della produzione: 1958

Fine della produzione: ancora in produzione

Progettista: Gibson

Caratteristiche principali: la caratteristica principale è il corpo semi-hollow thin-body (la cassa armonica non è vuota ma ha un blocco centale in acero) in acero laminato, doppia spalla mancante, battipenna sospeso, 2 pickup humbucker, 2 volumi, 2 toni, selettore a 3 posizioni, stop tailpiece, ponte tune-o-matic, manico in mogano, tastiera in palissandro con segnaposizione a punto (dot), paletta con logo a corona.

Musicisti famosi che l’hanno suonata: Eric Clapton, Larry Carlton, B.B. King, Freddie King, Alvin Lee, Chuck Berry, Ivan Graziani

Costo dello strumento nuovo: dai 2300 ai 3500 euro circa, a seconda delle specifiche

Genere musicale: strumento versatile, ha caratterizzato allo stesso tempo la storia di rock, fusion, blues, rock-blues, jazz,