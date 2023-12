Scritta da Jerry Leiber e Mike Stoller, "Jailhouse Rock" venne registrata da Elvis Presley il 30 aprile 1957 e pubblicata dalla RCA Victor il 24 settembre dello stesso anno. La canzone era il tema del tezo film di Elvis, e nel testo si trovano i nomi di alcuni personaggi realmente esistiti, come Shifty Henry (un session man di Los Angelers).

"Jailhouse Rock" era il lato b di "Treat Me Nice" (un altro brano della colonna sonora del film) e arrivò al primo posto della Top Ten americana (che mantenne per sette settimane) nell'autunno del 1957, e in quello della Top Ten inglese (per tre settimane) all'inizio del 1958 (fu il primo disco ad entrare nella Top Ten direttamente al primo posto).

Molti gruppi e cantanti hanno inserito "Jailhouse Rock" nel loro repertorio: i Beatles (dei quali non esistono versioni registrate) i Queen, i Motley Crue. Forse la cover più famosa è però quella dei Blues Brothers, che terminava l'omonimo film.