The Farewell Tour: come i Cream si dissero addio

Era il 5 ottobre 1968 quando l'iconico trio britannico iniziava il suo tour d'addio, con un epico divorzio musicale votato a tre future brillanti carriere.

Dal vivo è tutta un'altra storia. La performance si anima della febbrile esaltazione del momento, della naturale interazione con il pubblico e di pura spontaneità. Questa lascia spazio all'improvvisazione, al difetto e all'errore, che però è naturalmente piacevole, perchè sporca l'esibizione di anima viva. Così viene ricordato l'ultimo tour dei Cream, storico gruppo britannico con alla voce e al basso Jack Bruce, alla chitarra Eric Clapton e alla batteria Ginger Baker. Tre icone del rock che seppero fare del loro ultimo tour insieme puro divertimento. Nessuna regola, solo libera espressione sul palco, con l'aiuto della droga e dell'alcool.

I Cream non vengono ricordati nella loro forma migliore in quest'esperienza. Un po' strafatti, un po' distratti, un po' in preda alla voglia di fare il loro. E ci sta tutto per un canto del cigno degno di essere ricordato, in un anno così denso e rivoluzionario in cui ciascun musicista voleva lasciare il segno.

Il loro ricordo è ancora così forte da tramutarsi, a distanza di 52 anni, in un cofanetto contenente quattro dischi per quattro tappe del tour: GOODBYE TOUR - LIVE 1968.