Quando Jack Bruce dei Cream dedicò un riff a Jimi Hendrix

All'interno dei Cream, Jack Bruce, un uomo schivo, interessato alla sperimentazione musicale più che al successo sperimentale, ricoprì un ruolo fondamentale. In collaborazione col paroliere Pete Brown, Bruce scrisse infatti la maggior parte del materiale originale del gruppo, tra cui Sunshine of your Love, con la partecipazione anche di Clapton, White Room, Politician e I Feel Free, oltre che, composte da solo, canzoni come N.S.U. e We're Going Wrong.

La storia di Sunshine of your Love, una delle canzoni più famose dei Cream, quinto posto nelle classifiche statunitensi nel 1968, merita di essere raccontata.