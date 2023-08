Secondo un nuovo sondaggio condotto dalla Music Industry Research Association, il reddito medio di un musicista americano sarebbe di circa 21.000$, considerando i guadagni riguardanti attività strettamente connesse alla musica (concerti, lezioni, vendite etc.). Oltre il 60% degli artisti farebbe quindi affidamento ad altri lavori per provvedere al proprio sostentamento, raggiungendo un reddito medio annuo di 35.000$, circa 30.000 euro.

In particolare, lo studio dei profitti di settore, ha concluso che la maggior parte dei redditi di musicisti non hanno subito alcun miglioramento significativo negli ultimi sei anni.

"Molti dei risultati sollevano preoccupazioni sulle vite e sulle carriere di molti musicisti che lavorano" hanno dichiarato gli autori del rapporti, riportando il preoccupante dato secondo cui oltre il 10% degli artisti avrebbe pensieri suicidi o autolesionisti, un dato maggiore rispetto al 3,4% riguardante il totale della popolazione.

"I risultati dell'indagine suggeriscono che molti musicisti professionisti affrontano una moltitudine di problemi, fra cui alti livelli di depressione e ansia, un alto tasso di abuso si sostanze, un reddito relativamente basso e una serie di molestie e discriminazioni sessuali o razziali." e continua "Mentre molti musicisti trovano le prospettive di una carriera musicale molto allettanti, la vita di un musicista in realtà può presentare davvero molte sfide."