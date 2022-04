AC/DC: i 7 migliori riff di Angus Young

Thunderstruck

Un riff titanico, con una intro entrata nella storia. Il brano, del 1990, si erge in crescendo, con Angus e Malcolm Young in splendida forma. Brian Johnson fa di Thunderstruck una tela bianca su cui riversare tutta la sua grinta. Angus non è da meno e, dopo aver suonato uno dei suoi riff meglio riusciti, si lancia in un assolo semplicemente sublime.

T.N.T.

Uno dei primi classici nel catalogo degli AC/DC in cui la chitarra è fortemente ispirata dai fasti di grandi chitarristi del passato come Chuck Berry con, ovviamente, un'aggressività maggiore.

Whole Lotta Rosie

Una traccia senza compromessi che, per essere goduta a pieno, ha bisogno di volumi altissimi. Dal riff all'assolo, Whole Lotta Rosie mostra uno dei momenti più alti di Angus Young.

Back In Black

Impossibile non includere in questa top quella che, praticamente per chiunque, è la traccia più famosa ed apprezzata degli AC/DC. Tratta dall'omonimo album del 1980, con cui la band australiana marcò il proprio ritorno in scena dopo essere rimasta orfana del proprio frontman originale. Con Brian Johnson alla voce ed una nuova fiamma a scaldare il loro motore, gli AC/DC si mostrarono pronti a dominare il mondo.