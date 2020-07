“Why can’t we just kill ‘em all?”: l’esordio dei Metallica

Serviva quindi una nuova idea, che rappresentasse quell'album così innovativo, così heavy. Il nome KILL 'EM ALL fu scelto quasi per caso, quando Cliff Burton, di fronte al rifiuto dei produttori, sbottò esasperato: "Fuck them. Why can't we just kill 'em all?" ("Vaffanculo. Perché non possiamo semplicemente ammazzarli tutti?"). Dalla poco diplomatica domanda nacque il nome dell'album.

Restava solo un'ultima incognita: la copertina. Serviva un'immagine in grado di trasmettere la violenza di quei suoni ma, al tempo stesso, che non rischiasse di farli scontrare con la censura. Il gruppo ebbe così un'idea geniale: rappresentare il momento immediatamente successivo alla violenza, non l'atto stesso. Nessun crimine veniva raffigurato, in modo tale che non ci sarebbe stata ragione per censurarlo. Nacque la copertina che tutti oggi conosciamo: una mano colpevole lascia cadere l'arma sul pavimento insanguinato, subito dopo aver commesso il delitto. KILL 'EM ALL era pronto per essere pubblicato.