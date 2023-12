MusicMan StingRay: il basso di Flea

Anno di inizio della produzione: 1976

Fine della produzione: ancora in produzione

Progettista: Tom Walker, Leo Fender, Sterling Ball



Caratteristiche principali: simile a un Fender Precision Bass, monta un pick-up Humbucker attivo (con batteria da 9 volt); ha un equalizzatore a tre controlli (bassi, medi e alti) e un pick-up piezo al ponte. Il corpo è in frassino (a volte in ontano), manico in acero, tastiera in acero, palissandro ed ebano (nella versione fretless in pao ferro)

Musicisti famosi che l’hanno suonata: Flea, Pino Palladino, Cliff Williams, John Deacon, Tim Commerford

Costo dello strumento nuovo: le serie economiche costano intorno ai 400 euro, per arrivare ai quasi 3.000 delle versioni più belle

Genere musicale: è stato usato in rock, dance, funk, pop, hard rock, heavy metal