I 5 riff più famosi di Keith Richards!

Spesso soprannominato Keith Riffards, il chitarrista dei Rolling Stones è uno dei più grandi creatori di riff della storia del rock. Ecco i cinque brani più famosi che ha creato.

1) Satisfaction

Forse il singolo più famoso degli Stones, uscito il 6 giugno del 1965. Di particolare rilievo la versione di Otis Redding.

2) Gimme Shelter

Qualsiasi film americano ambientato negli anni 70 (uno fra tutti: "Forrest Gump") ce l'ha nella colonna sonora. Rifacimento (musicale) di "Under my Thumb", è da ricordare anche per la voce memorabile di Merry Clayton".

3) Brown Sugar

Uscita nel 1971 (ma registrata nel 1969) "Brown Sugar", parla di donne, sesso, droghe; un brano epico che evidenzia tutte le peculiarità dell'accordatura in sol aperto.

4) Before They Make me Run

Sotto processo in Canada (con la possiiblità di passare molti anni in prigione) Richards firma la sua "canzone manifesto" per l'album "Some Girls" del 1978.

5) Start Me Up

Singolo di "Tattoo You", l'ultimo grande classico degli Stones, celebre per essere stato usato nella promozione di Windows 95.