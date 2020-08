Quella volta in cui i Rolling Stones cantarono in italiano

La versione italiana della canzone è opera del compositore Dante “Danpa” Panzuti, che già si era cimentato nella traduzione di due brani dei Beatles: Please Please Me per un giovane Fausto Leali e Torna con me sulla Luna per Dino e i Kings, da I Saw Her Standing There.

La traduzione di As Tears Go By è abbastanza fedele all'originale; la vera differenza sta nell'arrangiamento, che lascia in sottofondo l’impronta folk originale, per dare spazio a sfumature barocche di clavicembalo.

La versione italiana non ebbe il successo che ebbe invece il singolo originale, ma Mick Jagger e compagni l'hanno regalata comunque due volte ai fan di tutta Italia: la prima volta a San Siro, nel 2006, la seconda a Lucca, nel 2017. Un atto d'amore per un popolo che gli Stones hanno sempre dichiarato di amare e, per i fan sotto ai palchi, una sorpresa più che gradita.