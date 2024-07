È uno dei personaggi più controversi della musica rock/metal. Ecco, tra le tante, una selezione di 7 curiosità su Marilyn Manson, il Reverendo.

Marilyn Manson è lo pseudonimo di Brian Hugh Warner, americano classe 1969. Il suo nome d'arte non è più classificabile come “stravaganza”, in quanto sono in molti, dai fai ai semplici curiosi, a conoscerne il significato. Se doveste essere tra coloro che ancora non hanno cercato questa informazione sul web, eccovi la soluzione: lo pseudonimo del cantante è la fusione tra il nome di Marilyn Monroe e il cognome di Charles Manson, rappresentativi di due mondi contrapposti, rispettivamente il bene e il male.

Attorno a Manson aleggiano numerose leggende, come quella diffusissima secondo cui si sarebbe fatto rimuovere una costola senza motivo, mito smentito da lui stesso. In realtà, le informazioni che abbiamo su di lui non sono unicamente frutto di rumors, dato che Manson si è raccontato al pubblico tramite l'autobiografia The Long Hard Road Out of Hell, pubblicata nel 1998. Il titolo del libro riprende una sua canzone omonima del 1997.