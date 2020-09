5 cose che (forse) non sapevi sugli Oasis

STORIE DI FANTASMI

Litigi di vecchia data? Ebbene, Noel Gallagher, fratello maggiore che tutti invidiano, spostava i mobili in camera di Liam per fargli credere che ci fossero i fantasmi. Liam Gallagher ha sostenuto invece di aver cominciato a interessarsi alla musica dopo una sorta di esperienza paranormale durante la quale avrebbe visto il fantasma di John Lennon. Che i due eventi siano collegati?

CONDUTTORI ITALIANI

Le sfuriate di Noel non hanno risparmiato nemmeno la televisione italiana. Il 18 marzo 2015 è stato infatti ospite nella trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio. Ebbene, le critiche non sono mancate, non tanto per la trasmissione in sé, quanto per le modalità dell'intervista.

La tv italiana? Un cazzo di strazio. Hai una persona davanti che ti fa una domanda in italiano e un fantasma nelle orecchie che la traduce in inglese. Può essere, e spesso lo è, molto strano.

Curioso anche il racconto del post puntata:

Ci hanno portato nel locale preferito dei calciatori milanesi. Tutte le donne sembravano Mick Jagger quando Mick Jagger sembrava una donna italiana (ed era il 1965-1969!).

IL NOME DELLA BAND

Parliamo di Noel e di Liam... ma il nome della band? Non tutti sanno che il primo nome del gruppo non era Oasis, ma The Rain. L'ispirazione per "Oasis" venne a Liam da una scritta su un poster della band inglese Inspiral Carpets, che il fratello maggiore Noel teneva in camera. Guarda caso, Noel era allora fuggito da Manchester per cercare fortuna come tecnico di chitarra...proprio degli Inspiral Carpets.

VILLE LUSSUOSE

Ve la ricordate Don't Look Back in Anger? Nella clip, il gruppo guidato da Noel Gallagher giunge in un'elegantissima dimora. Noel suona in giardino, mentre trenta cameriere lo circondano e il batterista Alan White suona da una piattaforma al centro di una piscina. La villa del video si chiama Arden Villa, famosa per essere stata la location anche della soap opera Dynasty.