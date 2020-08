TORNEREMO ANCORA, l’ultimo toccante album di Battiato

TORNEREMO ANCORA, l'ultimo album del maestro siciliano che emoziona gli ascoltatori.

Il primo brano contenuto in TORNEREMO ANCORA è proprio la title track: un pezzo inedito pieno di emozione non tanto per il brano in sé ma per la voce quasi rotta del cantautore che ha abbandonato, ormai, la voce forte e sicura di un tempo. Si tratta di un brano che parla del tornare a casa nel senso più ampio dell'espressione, parla di essere dei migranti in un mondo fatto di migranti e di passare la vita in una sorta di viaggio costante salvo, poi, “tornare a casa” per il grande commiato. Una casa metaforica, questo è certo.

Il titolo stesso dell'album annuncia lo spirito con il quale Battiato affronta questo grande commiato, pensando che la vita non termina con esso ma ha un andamento ciclico, che ritorna periodicamente. Ed è per questo che, come si dice, nulla si crea e nulla si distrugge ma semplicemente tutte è sempre in continua evoluzione.

L'intero album è stato registrato dal vivo: la title track, già scritta diversi anni fa, è stata registrata nell'home studio del maestro assieme al co-autore Juri Camisasca. Le altre tracce, invece, sono state registrate durante le prove del tour del 2017 alla Royal Philharmonic Concerto Orchestra, sede della celebre orchestra sinfonica britannica che ha armonizzato le note di gran parte dei brani di TORNEREMO ANCORA eccetto L'era del cinghiale bianco, registrata durante una performance live.

Il videoclip di Torneremo ancora è stato mandato in onda in anteprima all'interno della trasmissione Che tempo che fa il 13 ottobre 2019, solo un giorno prima rispetto all'uscita del singolo contenente il brano. Il video vede delle figure vestite di bianco che si muovono in un ambiente naturale che spazia dal mare al bosco e dai campi alla montagna, come a significare il viaggio di ogni essere umano su questa terra.