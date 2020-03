“Rinascerò, Rinascerai”: Roby Facchinetti canta per la sua Bergamo

Si intitola Rinascerò, rinascerai il brano che il cantautore Roby Facchinetti ha scritto con Stefano D'Orazio a sostegno della città di Bergamo. Bergamo, città natale dell'ex tastierista dei Pooh, è a oggi tra le più colpite dall'emergenza Coronavirus. Una città ferita, che tutta Italia ha avuto modo di conoscere osservando sfilare in televisione una serie infinita di camion militari contenenti le bare delle persone decedute.

Sono state proprio quelle immagini a ispirare il musicista.

Dopo aver visto in televisione le immagini dei camion dell’esercito che trasportavano le salme dei miei concittadini sono stato travolto dall'emozione: il pianto e la rabbia mi hanno portato al pianoforte e in pochi minuti è nata la musica e il titolo di Rinascerò, rinascerai. È stata un’ispirazione e un bisogno immediato, sentivo che dovevo fare qualcosa, in particolare per la mia città, così duramente colpita.