Rolling Stones: quel concerto ad Altamont finito in tragedia

La musica che ha scosso il mondo...e la violenza che l'ha tramortita!

Questo lo slogan che accompagnava il film.

Con la proiezione di Gimme Shelter, l'omicidio di Meredith Hunter si ripeteva una seconda volta, davanti alla macchina da presa.

La stampa, osservando quelle immagini, crude e dinamiche, accusò la potentissima canzone Sympathy for the Devil di aver fomentato la folla. Questo è il motivo per cui i Rolling Stones non cantarono il pezzo per oltre sei anni anche se, prestando attenzione al film, ci si accorge di come l'omicidio di Hunter avvenne durante l’esecuzione del brano Under my Thumb, in un crescendo di violenza.

Qualcuno sostenne invece che già la presenza delle telecamere incitasse all'aggressività, per un puro spirito di esibizionismo; qualcun altro, addirittura, che fossero stati i registi ad architettare tutto.

Ancora oggi ci si chiede, d'altra parte, perché i fratelli Maysles non intervennero anziché riprendere e rubare gratuitamente quelle scene di sofferenza.

Al di là delle polemiche, da cui gli operatori si difesero sostenendo che non avrebbero potuto impedire nulla, Gimme Shelter ci mostra la fine del sogno di Woodstock, della Summer of Love e dell'illusione hippie.

In questo, il finale della pellicola è molto significativo: gli Stones ci vengono mostrati dopo il concerto, intenti a osservare le riprese dell'omicidio nello studio di mixaggio. Intenti a ponderare le conseguenze, che ancora bruciano, di quel “the show must go on” così fatale.