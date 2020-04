L’Italia che resiste di Francesco De Gregori

Francesco De Gregori registrò Viva l'Italia per l'omonimo album del 1979. Il brano venne pubblicato anche in 45 giri insieme a Banana Republic, che il cantautore aveva già presentato in coppia con Lucio Dalla (mentre nel disco la interpreta da solo).

Il singolo di Viva l'Italia venne poi esportato anche in Brasile con la traduzione in portoghese di un ancora poco noto Paulo Coelho.

Ogni volta che canto quella canzone sento che ogni parola di quel testo continua ad avere un peso.

Così ha dichiarato De Gregori in un’intervista rilasciata in tempi recenti al «Corriere della Sera». Il brano, infatti, è un racconto lucido e impietoso della storia d'Italia nei suoi momenti più bui. Il cantautore sembra dare il giusto peso a ogni parola, mentre elenca pregi e difetti del popolo italiano, come della sua nazione.