Cosa lega Peter, Paul and Mary a Rita Pavone?

Conoscete le diverse versioni di If I Had a Hammer? E quella con testo in italiano incisa da Rita Pavone? Ecco, in breve, la storia del famosissimo brano.

Nota in Italia con il titolo di Datemi un martello, nella sua versione statunitense If I Had a Hammer (o The Hammer Song) ha origini che risalgono piuttosto indietro nel tempo: la musica del brano venne infatti composta dal cantante folk e attivista statunitense Pete Seeger mentre il testo venne scritto dal collega Lee Hays nel 1949.

Inizialmente, If I Had a Hammer venne composta in supporto del movimento progressista, partito politico statunitense caldeggiato dagli autori del brano, e venne registrato per la prima volta dai The Weavers, quartetto folk-rock nel quale militava anche Lee Hays.

La prima performance pubblica del brano si ebbe il 3 giugno del 1949 a New York. Quel giorno, Seeger e Hays si esibirono dal vivo davanti a una platea di membri del partito comunista americano che erano riuniti per una cena formale. Il brano raggiunse, certo, le orecchie di diversi leader politici ma non fu immediatamente un grande successo.