Avete del tempo libero e vorreste occuparlo con la lettura, ma senza rinunciare alla musica? Ecco 10 dei migliori libri sul Rock and Roll.

In questi giorni di quarantena, moltissime persone non sanno davvero più come occupare il loro tempo. Se i primi giorni sono diventati utili per sbrigare faccende che venivano rimandate da tempo, ora si è arrivati a un punto in cui si è propensi a provare qualsiasi cosa pur di dare una svolta diversa alle proprie giornate.

Se avete già guardato tutti i film e documentari musicali possibili, se avete persino imparato a suonare uno strumento, una delle cose che vi resta ancora da provare è la lettura. Ovviamente, non possiamo che consigliarvi di legare anche questo tipo di attività al mondo della musica.

Ecco 10 dei migliori libri sul Rock and Roll che ci sentiamo di consigliarvi.

1. Mötley Crüe - The Dirt. Confessioni della band più oltraggiosa del rock (Tsunami edizioni)

Nella Los Angeles degli anni 80 il rock non aveva regole. The Dirt non racconta solamente la storia di una delle band rock più leggendarie di sempre, ma è uno spaccato unico della vita di quattro personaggi che con le loro imprese hanno incarnato un’epoca, quella della Babilonia del Rock. Vince Neil, Nikki Sixx, Tommy Lee e Mick Mars hanno combinato ogni genere di nefandezza.