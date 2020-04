10 curiosità sulle copertine dei Van der Graaf Generator

3. H TO HE WHO AM THE ONLY ONE (1970)

Il terzo album della band, H TO HE WHO AM THE ONLY ONE (1970) sancisce l'inizio del sodalizio tra i Van der Graaf Generator e l’artista inglese Paul Whitehead. Oltre a firmare anche la copertina del successivo PAWN HEARTS, Whitehead sarà l’artefice delle cover dei primi due album solisti di Hammill. Eppure la partenza della collaborazione non è delle migliori: come immagine per H TO HE Paul propone infatti un bozzetto che non soddisfa le aspettative del gruppo e viene rigettato. Fortunatamente sarà un’altra opera di Whitehead, un dipinto intitolato Birthday (compleanno), a catturare l’attenzione di Hammill che lo vorrà in copertina, mentre all’interno troverà spazio un’altra creazione dello stesso autore, intitolata Checkmate.