The Strokes: ascolta il nuovo album THE NEW ABNORMAL

Da oggi è disponibile THE NEW ABNORMAL, il nuovo album dei The Strokes, che tornano sulla scena dopo 7 anni.

È ufficiale. I The Strokes sono tornati con THE NEW ABNORMAL, il nuovo album, da oggi disponibile su tutte le piattaforme digitali.

La band di Julian Casablancas torna dopo 7 anni da COMEDOWN MACHINE, l'ultimo album in studio, e 4 dall’Ep FUTURE PRESENT PAST. Il nuovo album è un ritorno in grande stile, degno dei The Strokes degli esordi.

La particolarissima copertina è tratta dall'opera di Jean-Michel Basquiat chiamata Bird on Money (1981) e dedicata al sassofonista jazz Charlie Parker.

