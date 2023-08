1. HELP!

Gli annunci inviati dai lettori si dividono in due categorie: musicali e personali. La parte musicale comprende annunci riguardanti lo scambio o la vendita di dischi, musicassette, testi di canzoni o strumenti musicali, oltre a proposte per formare complessi musicali. Dall’altra parte, gli annunci personali spaziano dalle richieste di corrispondenza e contatti, agli inviti per vacanze e viaggi estivi, spesso in autostop o in moto. In questa rubrica, i contenuti raccolti da Giada, tra articoli, poesie e annunci inviati dai lettori, erano pubblicati nella categoria musicale. I temi trattati sono tra i più disparati, in un contesto di collettività, come ad esempio l’amore, che viene considerato più in senso hippy che in termini individuali, oppure riflessioni esistenziali espresse attraverso flussi di coscienza, ispirati dalla traduzione italiana del Jukebox di Ginsberg e il Tarantula di Dylan. In certi casi anche era evidente una contaminazione dalle canzoni pop italiane e da alcuni autori come Mogol o De Andrè nei versi delle poesie, tanto da creare uno stile peculiare e distintivo di poeti ispirati. Questa rubrica era il cuore pulsante della community affiatata di lettori di CIAO 2001, perchè attraverso la stessa passione per la musica si venivano a creare legami indissolubili e incentivi per ispirarsi a vicenda con contenuti artistici.