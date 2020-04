Top of the Pops: alcune delle esibizioni più controverse

Top of the Pops ha regalato al mondo delle performance indimenticabili, come quando Kurt Cobain cambiò il testo di Smells Like Teen Spirit in segno di protesta contro le regole del programma.

Chi si ricorda l'attesa della classifica settimanale, con tanto di incoronazione di re o reginetta del pop? Era Top of the Pops (TOTP) a occuparsi minuziosamente di stilare una classifica contenente tutti i migliori brani pop della settimana che veniva, poi, trasmessa in tv il sabato pomeriggio (su Rai 2 per le prime quattro stagioni e su Italia 1 per le ultime tre).

Top of the Pops è stato un must della televisione italiana per molti anni, nonostante la storia del programma non sia sempre stata facile: venne trasmesso senza interruzioni dal 2000 al 2006, anno in cui venne chiuso per mancanza di fondi. Non definitivamente, però: quattro anni dopo, tornò in onda con la grinta di un tempo ma, nel 2011, Rai 2 decise nuovamente di cancellare lo show dai propri palinsesti, probabilmente perché le previsioni di share non erano abbastanza soddisfacenti da giustificare i costi diproduzione.

Nonostante abbia fatto sognare molti ragazzini italiani dei primi anni 2000, Top of the Pops non è stato concepito nel Belpaese: si trattava, in effetti, di un remake del programma originale, nato nel Regno Unito per mano della BBC nel 1964. Proprio in patria, ottenne il titolo di show televisivo a sfondo musicale più longevo, con 42 anni di onorato servizio.

Il format era molto simile a quello italiano: una classifica settimanale contenente tutti i brani più popolari del periodo. Alcuni degli artisti presenti in classifica, poi, venivano invitati direttamente in studio per potersi esibire live o in playback (il che non fu sempre del tutto accettato dai fan che avrebbero preferito un approccio ai brani meno costruito). Non tutti gli artisti potevano però essere presenti live. Per questo motivo, venne ingaggiato un corpo di ballo che si esibisse sulle note dei brani in classifica quando non potevano essere gli artisti stessi a proporre la propria performance. Qualche tempo dopo, invece, al posto del corpo di ballo iniziarono a essere mandati in onda i video delle canzoni in questione per colmare i vuoti sul palco.

Per un momento di pura nostalgia, vi lasciamo qui sotto la storica sigla del programma: il famoso riff di Whole Lotta Love dei Led Zeppelin.