Quando i Darkness si meritarono l’appellativo di “nuovi AC/DC”

Oltre al talento e all'eccellente abilità compositiva della band, gran parte di questo successo è dovuta alla particolare e affascinante voce del frontman Justin Hawkins che, fin dagli albori della sua carriera, riusciva a passare da parti in falsetto ad altre dal tono molto minaccioso, quasi in growl.

Il primo disco arrivò in un momento propizio per il gruppo dato che gli spettacoli dal vivo stavano andando a gonfie vele e la loro popolarità stava crescendo a dismisura dentro e fuori le mura della capitale britannica.

Come accennavamo all'inizio, però, forse per il loro troppo guardare a iconiche band rock, i Darkness non erano proprio visti di buon occhio dall'industria discografica britannica che temeva che la loro stella fosse destinata a spegnersi presto.

I ragazzi, però, riuscirono presto a dimostrare il contrario: dopo aver ottenuto un contratto con la Atlantic Records pubblicarono il loro album d'esordio che, appena uscito, si piazzò al secondo posto in classifica muovendosi solo per passare al primo posto, dove restò per ben quattro settimane consecutive.

Gli elementi di ispirazione erano chiari: band del panorama hard rock, gli AC/DC e i Kiss, solo per citarne alcune. Ma anche elementi legati alla propria terra e, in particolare, al folklore della propria zona di origine, il North Suffolk. Per esempio, nella opening track, Black Shuck, si parla di un personaggio ripreso da una leggenda tipica di quei luoghi: si tratta del fantasma di un cane che si dice infesti una chiesa nei pressi di Blythburgh.