10 libri sul Prog da non perdere

2. Alessandro Staiti, In the court of the Crimson King

L'omonimo album del gruppo segnò una forte discontinuità con la psichedelia e il blues revival, e le varie forme miste, popolari in Inghilterra verso la fine degli anni 60. Superò cliché estetici e filosofici ormai in crisi, inaugurando una nuova era del rock. I King Crimson lasciano la musica americana, e attingono alla musica colta europea, al jazz e al folk con tutte le sue suggestioni medievali. In questa monografia, dedicata a IN THE COURT OF THE CRIMSON KING, Staiti ripercorre le vicende umane e artistiche dei cinque componenti originari della band, fino alla nascita dei King Crimson, alla registrazione del disco e al tour americano che provoca lo scioglimento di quella incredibile band dopo soli nove mesi.