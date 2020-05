La copertina dei Supertramp che predisse l’11 settembre

Di primo acchito sembra che non ci sia nulla di sbagliato nella copertina dell'album: una visione aerea sulla città di New York il cui skyline viene riprodotto con delle stoviglie dipinte di bianco e, in primo piano, una donna vestita con la tipica uniforme da cameriera di un diner americano nella tipica posa della Statua della Libertà. La donna regge nella mano destra un bicchiere di succo di arancia al posto della torcia e, nella sinistra, un menù che recita il titolo BREAKFAST IN AMERICA al posto della dichiarazione d'indipendenza.

Soffermandosi sulla zona in alto a sinistra, nella quale sono rappresentate le Torri Gemelle, però, alcuni fan hanno notato che la U e la P nel nome del gruppo, finendo dietro alle finte Torri Gemelle, sembrerebbero diventare rispettivamente un 11 e un 9 in visione speculare.

Inoltre, spostando lo sguardo nella parte inferiore delle torri, i fan notarono il bicchiere di succo d'arancia posto alla base dei due grattacieli e lo associarono a una sorta di palla di fuoco per via del colore arancio acceso.

Ma non finisce qui perché, andando ancora oltre, si notò come la copertina riproducesse uno scatto fatto dal finestrino di un aereo – stesso mezzo utilizzato dagli attentatori per colpire il bersaglio americano – e, in più, il titolo dell'album e la presenza della cameriera suggerivano che fosse ora di colazione, presumibilmente verso le 9 di mattina, l'ora locale in cui fu portato a termine l'attacco terroristico.

Ecco, quindi, la teoria complottista che ne emerse: i Supertramp avrebbero previsto l'attentato terroristico dell'11 settembre ben 22 anni prima in quanto membri di una setta massonica che avrebbe contribuito all'attentato per rovesciare una delle più grandi potenze economiche globali e portare a compimento un nuovo ordine mondiale.