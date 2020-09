FALLING INTO INFINITY e il boccone amaro per i Dream Theater

Il 23 settembre 1997 usciva un album controverso del gruppo progressive metal per eccellenza, i Dream Theater, che subì una deviazione di intenti per esigenze commerciali.

Loro sono i Dream Theater, gruppo progressive metal di riferimento per un genere che vive sulla libertà compositiva. Il loro stile si nutre di improvvisazione durante la fase creativa, abbraccia il polistrumentismo e le infinite sfumature musicali che nascono dall'interazione dei musicisti. E qui nasce la magia, che esplode in un disco come METROPOLIS PT.2: SCENES OF A MEMORY (1999). Un concept album votato a un'involuta e ampia narrazione musicale di una storia, che accompagna il suo ascoltatore in un giro di giostra estatico.

Tuttavia la storia insegna che i musicisti non possono fare sempre quello che vogliono, anzi. Molto spesso la loro vena creativa è frenata dai burattinai delle case discografiche e alla loro valutazione del progetto in base alla ricezione commerciale.

E questo avvenne anche 23 anni fa, con un compromesso musicale tra i Dream Theater e la East West Records, che non era soddisfatta dell'accoglienza del loro precedente album, AWAKE (1994). Un anno sfortunato, che aveva visto anche l'allontanamento del tastierista storico Kevin Moore e l'ingresso del non molto apprezzato Derek Sherinian, che apparteneva a un diverso genere musicale.