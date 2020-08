Le sei copertine di IN THROUGH THE OUT DOOR dei Led Zeppelin

Questa apparente scarsa cura dei dettagli venne portata avanti anche per la copertina vera e propria, la quale rappresentava una bozza in bianco e nero disegnata da Thorgerson. Dalla descrizione non sembra granché come copertina, eppure il designer riuscì a trovare il modo di stupire tutti: in effetti, venendo in contatto con dell'acqua, la copertina si trasformava completamente rivelando i propri colori che sarebbero rimasti permanentemente impressi su di essa.

Ma non finisce qui: ogni disco era corredato da ben due immagini (una sulla parte anteriore e una su quella posteriore) che si sarebbero svelate agli spettatori più perspicaci. Non tutti i dischi messi in commercio recavano impresse le stesse immagini dato che le varianti erano ben sei.