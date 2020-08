Chi era la “Angie” dei Rolling Stones?

C'è chi ritiene, invece, che Angie si riferisca in realtà ad Anita Pallenberg, donna che è nel cuore di tre membri della band: Brian Jones, Keith Richards e Mick Jagger. Modella, attrice e stilista, Anita fu la fidanzata di Jones tra il '65 e il '67 e, quando si separarono, si sposò con Keith Richards. Dall'uomo ebbe tre figli. Nel 1970, invece, sul set del film Sadismo, ebbe un flirt con Mick Jagger.

La verità è emersa solo nel 2010, quando Keith Richards ha pubblicato la sua autobiografia Life. Il brano era nato nel 1972, mentre il chitarrista si trovava in una clinica svizzera per disintossicarsi. Era finalmente riuscito a riprendere il controllo di sé, delle sue dita, e, seduto sul letto con la sua chitarra, aveva iniziato a suonare. Suonando, mormorava le parole "Angie, Angie". Non si riferiva però di una persona reale: "Non si trattava di una persona in particolare, era un nome che stava bene nella canzone, come oh, Diana".

Angie, Angie

When will those dark clouds all disappear

Angie, Angie

Where will it lead us from here

With no lovin' in our souls

And no money in our coats

You can't say we're satisfied

Angie, Angie