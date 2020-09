IN UTERO: l’addio gridato e tanto amato di Kurt Cobain

27 anni fa usciva il terzo e ultimo album dei Nirvana, testamento di una fragilità urlata ed esperimento creativo oltre il grunge.

Era il 21 settembre 1993 e Kurt Cobain aveva una compagna, Courtney Love e una figlia di un anno, Frances Bean Cobain. Un perfetto quadro familiare, che tuttavia non poteva compensare l'estrema melancolia del frontman dei Nirvana.

A chiunque gli chiedeva come stesse, lui rispondeva "I hate myself and I want to die". E inizialmente era questo il titolo che voleva donare all'album su cui scommetteva tutto. Qualcosa di disturbante, ma paradossalmente divertente, che però non piacque al bassista, Krist Novoselic. Il musicista pensava che con quel nome nessuno avrebbe preso seriamente l'album.

Così la scelta deviò alla fine verso IN UTERO, il titolo di una poesia di Courtney. Il nome, molto forte, richiamava l'intimità del grembo materno, il ritorno a una condizione primordiale, lontana dai giudizi e dagli sguardi indiscreti. Perché dopo il grandissimo successo di NEVERMIND (1991) - di cui vi abbiamo parlato in questo articolo - i Nirvana erano continuamente sotto il riflettori. Soprattutto Kurt, riconosciuto come il nuovo profeta del grunge, maestro di stile delle generazioni più giovani e simbolo rivoluzionario. Tutti volevano essere come lui, ma a lui non piaceva essere sé stesso.

Per questo, IN UTERO non è solo un lascito testamentario, ma è lo strumento con cui Kurt grida a pieni polmoni la sua tristezza, la sua fragilità, il desiderio di essere chiunque altro.