CREATURES OF THE NIGHT: quando Richie Sambora e Eddie Van Halen volevano entrare nei Kiss

Insomma, non si trovò nessuno e quando il gruppo prese a lavorare sul nuovo disco, CREATURES OF THE NIGHT, addirittura prima che fosse finito KILLERS, la questione era ancora irrisolta. Ricorda Adam Mitchell:

Quando iniziammo a fare CREATURES OF THE NIGHT, io e Paul scrivemmo Creatures e un paio di altri brani. Alla fine mi ritrovai a suonare una delle chitarre in Creatures Of The Night – il riff a metà lo suono io.

Il disco avrebbe ospitato una moltitudine di chitarristi non accreditati, tra cui Steve Farris dei Mr. Mister e lo stilista jazz rock Robben Ford. Un altro fu il collaboratore occasionale di Adam Mitchell, Vincent Cusano.

Dietro raccomandazione di Mitchell, Cusano fu gettato nella mischia come autore e come uno dei numerosi chitarristi chiamati per suonare nel disco. Anche se non appare in ogni brano, il suo impatto fu immediato: CREATURES OF THE NIGHT virò decisamente verso l’heavy metal" e spazzò via il retrogusto amaro di MUSIC FROM “THE ELDER”.

Eppure, CREATURES OF THE NIGHT fu un flop. Il motivo era il travaglio di quel periodo. Sia Paul Stanley che Gene Simmons, tuttavia, difendono CREATURES OF THE NIGHT. E a ragione.