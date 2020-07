Live 8: i Pink Floyd (per l’ultima volta) insieme

Organizzare la reunion del gruppo, però, non fu affatto facile, in particolare per le resistenze di Gilmour, che proprio in quel momento stava lavorando a un progetto da solista. Gendolf chiese allora aiuto all'ultima persona a cui potremmo pensare: a Roger Waters, colui che aveva preso il posto di Gilmour quando aveva lasciato la band. Waters chiamò Gilmour e, senza sapere bene neanche lui come, riuscì a convincerlo.

Ho chiamato Gilmour e subito mi ha risposto di no, ma – ovviamente – a un certo punto ha cambiato idea e ha risposto: "Sì, va bene". Sono molto contento di averlo fatto, sono stati venti minuti incantevoli o qualunque cosa fosse su quel palco con Dave, Nick e Rick un’ultima volta. È stato davvero fantastico.

Le prove iniziarono il 28 giugno. Nonostante i Pink Floyd non suonassero insieme da oltre 24 anni (ripercorri qua i loro live), tre giorni furono sufficienti a ritrovare l'antica passione e stabilità. Così, il 2 luglio salirono sul palco in Hyde Park, a suonare per un'ultima volta insieme pezzi iconici come Wish You Were Here e Comfortably Numb.

Prima di lasciare il posto a Paul McCartney, che avrebbe chiuso la serata, suonarono per ben 24 minuti, uno per ogni anno trascorso separati. Suonarono per loro stessi, per i loro fan, per il passato ma soprattutto per Syd Barrett, leader e fondatore nel gruppo che si era ritirato nel '68 a causa di gravi problemi mentali e che, per tale ragione, non era con loro quel giorno (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

Così infatti Roger introdusse il pezzo Wish You Were Here:

È molto emozionante stare qui con questi tre ragazzi dopo tutti questi anni. [..] Comunque, stiamo facendo questo per tutti quelli che non sono qui, e in particolare, ovviamente, per Syd.

Quella storica esibizione, purtroppo, fu anche l'ultima in cui i quattro membri dei Pink Floyd suonarono insieme. E il fatto che abbiano deciso di farlo per una causa così importante rese il concerto ancora più memorabile.