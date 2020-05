Pink Floyd: un viaggio attraverso i live, dal 1966 al 1980

1972: il tour di THE DARK SIDE OF THE MOON

THE DARK SIDE OF THE MOON è stato pubblicato nel marzo del 1973 (il 10 negli USA e il 23 in UK). Ma i Pink Floyd lo stavano eseguendo dal vivo già dal gennaio dell’anno precedente. In tutto questo tempo, i Floyd lavorarono sui brani, smontandoli e ricostruendoli, fino a distillarne l’essenza più pura. Tra le tante registrazioni, abbiamo scelto questo show del 13 marzo 1972. Il titolo del concerto era Dark Side of the Moon – A Piece for Assorted Lunatics e la setlist comprendeva tutto il futuro disco, e in chiusura tre classici: One Of These Days, Careful With That Axe, Eugene ed Echoes.