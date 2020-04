Intervista a Ghemon: come è nato SCRITTO NELLE STELLE, in uscita domani

Come sappiamo, Ghemon ha partecipato all'edizione del Festival di Sanremo del 2019 con il brano Rose viola. Nell'intervista abbiamo voluto chiedergli come questa esperienza e questo periodo di oltre un anno abbiano influito sulla costruzione di SCRITTO NELLE STELLE, un progetto sicuramente maturo e intenso. La partecipazione a Sanremo, come lui stesso ha ammesso, è stata una centrifuga, sia di eventi che di emozioni, quella cosa per cui ti prepari tutta la vita in modo da arrivare pronto, consapevole e in grado di saperti raccontare anche a un pubblico che magari non ti conosce.

Ma Sanremo non dura per sempre e, una volta finito, Ghemon si è rimboccato le maniche: è andato in tour e ha deciso di raccontarsi proprio attraverso la stesura di un nuovo album. SCRITTO NELLE STELLE è nato tramite un processo che Ghemon ha definito trial and error, ovvero tentativi ed errori. Questa, ha spiegato, è la ragione per cui ci è voluto così tanto per dare una forma all'album: per questo disco è stato prodotto moltissimo materiale, che è stato poi selezionato in modo che la tracklist fosse perfetta, in modo che ogni brano stesse bene con gli altri. Un paragone con l'arte? In modo che il quadro risultasse perfetto.

Questa la tracklist dell’album:

1. Questioni Di Principio

2. In Un Certo Qual Modo

3. Champagne

4. Due Settimane

5. Cosa Resta Di Noi

6. Inguaribile E Romantico

7. Buona Stella

8. Io E Te +

9. + Un Vero Miracolo

10. Un’Anima

11. K.O.

Ed è proprio sulla tracklist dell'album che ci siamo poi concentrati, in particolare su due brani che colpiscono fin da una prima occhiata ai titoli: Io E Te + e + Un Vero Miracolo. Due pezzi quindi concatenati, comunicanti tra loro, in cui vi è comunque l'interruzione del cambio di traccia.

Nell'intervista, Ghemon ha definito questi due pezzi come una vera e propria suite, un termine specifico, una scelta che abbiamo ritenuto molto curiosa. In passato, questo tipo di scelta era molto comune, ma maggiormente associata a generi lontani dal rap da cui Ghemon è nato. Troviamo numerose suite negli anni 80 e 90, soprattutto nel prog italiano e internazionale. Questo era dovuto sia a scelte stilistiche che a una specifica caratteristica del genere, i cui brani avevano una lunghezza maggiore.

Ed è proprio alla durata del brano che Ghemon fa riferimento. I due brani sono nati da una sperimentazione e da una lunga serie di revisioni. Ma di una cosa l'artista era sicuro: non voleva che il pezzo durasse troppo poco per terminare dopo soli tre minuti, l'obiettivo era di creare una sorta di materia in movimento, che continuasse anche dopo la fine del primo brano.

Il tema rimane comunque l'amore quotidiano in entrambi i pezzi, un amore che – ci tiene a sottolineare Ghemon – si differenzia dall'amore/sogno cantato da molti autori italiani. In particolare il secondo brano è stato prodotto unicamente da Ghemon stesso.

Insomma, non ci resta che aspettare la mezzanotte per l'uscita dell'album, e le 22 di stasera per l'anteprima. Nel frattempo, fino alle 18 di oggi è possibile partecipare all'instore digitale, che si terrrà dal 27 aprile, preordinando il cd o il vinile di SCRITTO NELLE STELLE.

Il preorder dell'album è disponibile qui.