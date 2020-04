Chi è stata la prima groupie della storia del rock?

Miss Pamela, come venne ribattezzata, seguiva appassionata i musicisti che più amava e “a letto restituiva la gioia ricevuta dalla musica”. Strinse così diverse relazioni, più o meno durature, con il tanto desiderato Mick Jagger, con il chitarrista dei Led Zeppelin Jimmy Page, col batterista degli Who Keith Moon, e con altri artisti come Nick St. Nicholas, Noel Redding, Chris Hillman e Gram Parsons. A quanto ha raccontato, riuscì pure ad avere un rapporto sessuale con Jim Morrison.

Mi consideravano anti-femminista: una puttanella sottomessa agli uomini. Nel corso degli anni, ho osservato questa questione mutare molto lentamente: non mi sono nascosta e non sono rimasta in disparte. Ho continuato a insegnare, scrivere libri ed esprimere le mie idee sulla vita […] Ora, finalmente, mi vedono come una femminista: una donna che usciva e faceva esattamente quello che voleva.

Così scrisse Pamela nel suo romanzo autobiografico Sto con la band - considerato oggi come un “manifesto del groupismo” - quando, dopo essersi sposata con Michael Des Barres, frontman dei Silverhead e attore, lasciò la sua vita da groupie. Con queste esatte parole, Pamela spiegava il suo mondo e come lo viveva liberamente, nonostante in molti continuassero a chiamarla prostituta.

Ribelle, tenace, uno status symbol. Pamela Des Barres fu in realtà la prima di tante.

Alcune delle cosiddette groupies sposarono le rockstar che erano riuscite a conquistare, come Bebe Buell, moglie di Steven Tyler ed ex groupie di George Harrison, Jimmy Page, Mick Jagger, Rod Stewart.