Tutto ciò che devi sapere sui Greta Van Fleet

Sbucati fuori dal nulla e divenuti a sorpresa il gruppo di cui tutti parlano, i Greta Van Fleet traggono spunto dal passato ma aspirano a prendersi lo scettro dalla vecchia guardia dei grandi del rock per portarlo nel futuro.

In tanti li hanno paragonati ai Led Zeppelin, sia per il sound che per la voce del cantante Josh Kiszka, al punto da ricevere i complimenti anche dallo stesso Robert Plant, leader dello storico gruppo tra i più grandi del rock. I Greta Van Fleet, che prendono il nome dalla signora Gretna (con la n) Van Fleet, amica di uno dei nonni dei ragazzi, sono 4 ventenni (tre fratelli più il batterista) con le idee chiare e un grande carisma.

Scopriamo insieme chi sono attraverso i video dei loro brani e le esibizioni live più significative.

Highway Tune - 2017

Ecco il singolo di esordio dei Greta Van Fleet, pubblicato il 31 marzo 2017 come primo estratto dagli EP Black Smoke Rising e From the Fires.



Oggi invece, eccoli qui con il footage del loro ultimo tour: