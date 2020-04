Fra Vecchioni e Dalla: le tante collaborazioni di Anna Oxa

Da un incontro di due grandi artisti non può che nascere qualcosa di bello. Ne sa qualcosa Anna Oxa.

Tutti conosciamo Anna Oxa per la sua incredibile voce, per le numerose partecipazioni a Sanremo e per i tanti album in studio pubblicati. Forse non tutti sanno che la Oxa non si è sempre esibita come solista ma può vantare nel proprio repertorio, alcune collaborazioni molto importanti.

È del 2001, per esempio, la collaborazione che vede come protagonista Anna Oxa e Lucio Dalla. Durante una puntata del varietà televisivo Torno Sabato, i due artisti duettano insieme sulle note dell'ormai famosissima Caruso di Dalla. La Oxa, in effetti, faceva parte del cast dello show televisivo del sabato sera che andò in onda dal settembre 2001 fino al gennaio 2002. Ecco, qui sotto, l'emozionante esibizione dei due artisti.