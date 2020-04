OASIS: a mezzanotte uscirà “Don’t Stop…”, un nuovo inedito

Tramite un post su Twitter, l'ex Oasis Noel Gallagher ha annunciato che oggi a mezzanotte uscirà un brano inedito dello storico gruppo britannico, dal titolo Don’t Stop…, registrato circa quindici anni fa.

Come nei migliori romanzi, Noel ha affermato di aver ritrovato la demo del pezzo sistemando alcuni scatoloni in questo momento di quarantena, dove si è trovato ad avere moltissimo tempo libero da occupare.

Come chiunque altro nel mond,o negli ultimi tempi ho avuto un sacco di tempo a disposizione e così ho finalmente deciso di guardare e scoprire che cosa ci fosse dentro le centinaia di CD senza etichette contenuti in alcuni scatoloni che ho a casa. Mi sono imbattuto in una vecchia demo che pensavo perduta per sempre. Per quanto ne so, là fuori c’è una sola altra versione di questa canzone ed è tratta da un souncheck a Hong Kong di circa quindici anni fa. Non so se la versione del soundcheck sia precedente o successiva alla demo perché sul CD non è indicata alcuna data.