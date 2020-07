Elton John lancia una serie benefica di concerti in streaming

Ogni sabato, per sei settimane, arriveranno nuovi concerti dagli archivi di Elton John, ciascuno della durata di due ore.

La serie avrà uno scopo benefico: è stata infatti creata dal musicista per raccogliere fondi in supporto alla sua Elton John AIDS Foundation e nello specifico per aiutare tutti coloro che sono stati colpiti dal COVID-19. Così ha spiegato infatti:

Il fondo di emergenza per il COVID-19 della mia fondazione aiuta tutte le persone impegnate in prima fila contro la pandemia e tutti gli effetti avuti sulla cura e sulla prevenzione dell'HIV per le comunità emarginate. Non possiamo mettere a rischio i test per l'HIV durante questo periodo o i risultati saranno disastrosi per le oltre 37 milioni di persone costrette a convivere con la malattia. Quindi, sono davvero felice di creare questa serie di concerti per aiutare la risposta urgente della nostra fondazione al COVID-19.