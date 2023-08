Il nuovo numero di CLASSIC ROCK è in edicola!

12 / Danko Jones - I canadesi tornano con l’undicesimo disco di studio. Che magari gli regalerà quella svolta tanto attesa.

16 / Soen - Al sesto album, gli svedesi capitanati da Martin Lopez sono ormai una solida certezza e un punto di riferimento per le nuove generazioni.

18 / Alice Cooper - Ha da poco pubblicato LIVE IN RIO con gli Hollywood Vampires, ma con la testa è già altrove: il 25 agosto è infatti uscito ROAD, scritto con la sua touring band.

26 / Queen - Un minuto prima si vedevano a Top of the Pops dal televisore della vetrina di un negozio, un minuto dopo avevano il mondo ai loro piedi. Il loro album d’esordio ha 50 anni. Torniamo al momento in cui spiccarono il volo, decisi a entrare nell’aristocrazia del rock.

37 / Cover Story, AC/DC: 50 anni a tutto volume - Mezzo secolo di riff, turbolenze, uniformi da scolaretto e alcuni dei migliori rock’n’roll di sempre. Per celebrare questa monumentale occasione abbiamo coinvolto alcune star del rock: ecco a voi Paul Stanley, Joe Elliott, Rick Nielsen dei Cheap Trick, Biff Byford, Joel O’Keeffe degli Airbourne e molti altri rendere omaggio a capolavori come BACK IN BLACK, HIGHWAY TO HELL, POWERAGE, HIGH VOLTAGE e BLACK ICE.

54 / The Pretty Things - Caotici e sempre ribelli, sono dei tipi davvero difficili: gestirli è praticamente impossibile, investire su di loro un rischio. Ma loro se ne fregano, vanno avanti a spintoni e nella grande storia ci sono.

66 / Classic Rock Interview: Geezer Butler - Partito dai sobborghi di Birmingham, è arrivato fino ai palchi internazionali più prestigiosi, contribuendo a inventare l’Heavy Metal lungo il percorso. Il bassista/paroliere dei Black Sabbath ripensa a 50 anni di cantanti incontinenti, batteristi arrapati, scontri tra band e l’eterna lotta con la depressione.