La hit “Ghostbusters” un plagio? Ecco come andò

Il 1° maggio 1954 nasceva Ray Parker Jr., ideatore della hit Ghostbusters, colonna sonora dell'omonimo film. Ma se il famoso brano non fosse originale come abbiamo sempre pensato?

Oggi parliamo della combinazione canzoni iconiche e film altrettanto iconici. Quale migliore esempio se non Ghostbusters, uno di quei pezzi che soltanto leggendo il titolo inizia a risuonare in testa come se fosse una hit perenne?

Ma la storia del brano non è così priva di controversie come sembrerebbe. Iniziamo col dire chi si cela dietro al tormentone dell'omonimo film cult del 1984. Il suo nome è Ray Parker Jr. ed è un artista a tutto tondo: cantante, chitarrista, compositore, produttore discografico e perfino attore.

Dopo una lunga gavetta in alcuni club di Detroit, la sua città natale, e dopo quattro pubblicazioni con il suo gruppo storico, i Raydio, Parker inizia il suo percorso da solista col botto. In effetti, l'artista riceverà molto presto un'offerta di lavoro che gli svolterà completamente la carriera: il regista di Ghostbusters si rivolgerà proprio a lui per la stesura della theme song della colonna sonora del film. Il tempo stringeva visto che la pellicola era già in fase di produzione, e la leggenda narra che la famosa Ghostbusters venne scritta in un solo weekend prendendo come ispirazione il jingle di uno spot pubblicitario anni 80. La hit venne pubblicata come singolo nel maggio del 1986 e da quel momento in poi il suo ritmo coinvolgente è rimasto perennemente inciso nella memoria di molti.