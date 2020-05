La finta rock band più famosa del mondo

Effettivamente, c'è un motivo per cui nessuno aveva mai sentito parlare degli Spinal Tap. Sono una band fittizia. Dietro i volti dei tre sgangherati musicisti ci sono infatti quelli dei comici americani Harry Shearer, Michael McKean e Christopher Guest. E il loro fan numero uno: il regista Di Bergi, è in realtà Rob Reiner, noto come attore, al suo debutto dietro la macchina da presa.

Qualcosa di credibile c'è, ed è il motivo per cui, d'altra parte, in molti non si accorsero della falsità del documentario, che andrebbe dunque catalogato nel genere del mockumentary. Stiamo parlando della vita stessa delle rockstar, con quelle parruccone anni 70, l'energia dei Deep Purple, gli esordi musicali in costume che ricordano tanto la fase Beatles di YELLOW SUBMARINE.

E poi, le groupies, gli immancabili litigi con manager e promoter, gli strumenti che esplodono (ve la ricordate la batteria fatta saltare in aria da Keith Moon degli Who?), la personalità androgina alla Mick Jagger. Tenere il conto delle citazioni e dei riferimenti ad altre band è quasi impossibile.

Tutto ciò che accade agli Spinal Tap, per quanto assurdo possa sembrare ai nostri occhi, era dunque così verosimile per l'epoca che il chitarrista degli Aerosmith Brad Whitford arrivò a dichiarare: