Le esibizioni più memorabili di MTV Unplugged

Dai Kiss ai Nirvana, ecco alcune delle esibizioni più iconiche di MTV Unplugged, lo storico programma dell'emittente statunitense.

Giusto qualche mese fa, MTV Unplugged ha compiuto la veneranda età di 30 anni, che non è poco per un programma televisivo. Si tratta di uno show che va in onda sul canale statunitense (abbiamo parlato della storia di MTV in questo articolo) dal novembre del 1989 e il cui format è basato su esibizioni dal vivo di artisti famosi in modalità unplugged, ovvero acustica. Non è raro, inoltre, che da queste esibizioni si ricavino degli album live con risultati eccellenti fra i quali, per esempio, UNPLUGGED (1992) di Eric Clapton che divenne addirittura il disco live più venduto di tutti i tempi. Questo perché, nonostante le esibizioni in versione unplugged non siano spettacolari e ricche di effetti speciali come quelle che gli artisti mettono in scena durante le loro tournée mondiali, la modalità acustica conferisce ai live un qualcosa di molto più intimo, quasi fosse un concerto improvvisato tra amici.

Ricordiamo, quindi, alcune delle esibizioni più memorabili della storia di questo programma.

L'inaspettata reunion dei Kiss nel 1995

Nonostante un ritorno alla formazione originale della band fosse da tempo richiesto a gran voce dai fan, nessuno si aspettava veramente che sul palco di MTV Unplugged Kulick, Singer, Simmons e Stanley fossero raggiunti da Peter Criss e Ace Frehley, rispettivamente primo batterista e primo chitarrista dei Kiss nella loro formazione originale.

Come se non bastasse, i musicisti si presentarono sul palco senza un filo di trucco, evento più unico che raro visto il makeup di scena che li ha sempre contraddistinti.

Inutile dire che l'esibizione fu tanto scioccante quanto di successo, tanto che dell'esibizione verrà ricavato l'album live del marzo 1996, KISS UNPLUGGED, disco d'oro negli Stati Uniti.