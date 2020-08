Quando Jack Black convinse i Led Zeppelin a dare una canzone a “School of Rock”

Convincere i Led Zeppelin a concedere a un film i diritti di una loro canzone non è facile... Jack Black però ci è riuscito, e School of Rock si è aggiudicato Immigrant Song... Scopriamo come ha fatto:

Jack Black, musicista, attore, doppiatore e molto altro, nasceva il 28 agosto 1969 a Los Angeles, California. La sua vita, non ci sono dubbi, è stata decisamente rock: ha collaborato con moltissimi artisti, come Dave Grohl e i Queens of the Stone Age, e ha recitato al fianco di grandi attori, come Cameron Diaz, Kate Winslet, Robert Downey Jr. e molti altri.

La sua interpretazione più rock? Oltre a quella in Tenacious D (di cui vi abbiamo parlato qui), quella di Dewey Finn, lo squattrinato protagonista che sogna di diventare una rock star in School of Rock, e che con la sua passione contagia un gruppo di studenti.

D'altronde, questo personaggio gli consente di confrontarsi con i suoi grandi idoli: AC/DC, Cream, Deep Purple e non solo. La colonna sonora della pellicola infatti è di tutto rispetto: da Smoke on the Water a It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock n' Roll), si tratta di una soundtrack in grado di ammaliare gli amanti del rock di tutto il mondo.