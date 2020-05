Quando gli Eagles fecero causa all’Hotel California

Con la fama arrivano sia gioie che dolori. Lo sanno bene gli Eagles che, dopo la pubblicazione della loro Hotel California, si sono trovati a fare causa a un hotel messicano con lo stesso nome.

La prima settimana di maggio del 1977, gli Eagles raggiunsero la prima posizione in classifica negli USA con la loro Hotel California. Per la band è stato solo l'inizio della fama portata proprio da quella canzone, scritta con in mente quell'hotel di Beverly Hills che era diventato una seconda casa per i membri del gruppo, iniziati da poco alla vita losangelina fra eccessi, musica e amori sfuggenti. Il brano che fece la fortuna degli Eagles (e la condanna, visto che verranno associati quasi esclusivamente a questo pezzo dalla maggior parte del pubblico) venne pubblicato per la prima volta nell'omonimo album del dicembre 1976 e poi nuovamente come singolo due mesi più tardi.