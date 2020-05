The Knack: che fine ha fatto la band di “My Sharona”?

Il resto è storia. Il brano raggiunse il primo posto della Billboard Hot 100 e vi rimase per sei settimane risultando il singolo più venduto dell'anno. Si posizionò inoltre al terzo posto in classifica in Canada per tre settimane, e per cinque settimane in Italia, dove divenne un vero tormentone estivo.

La canzone fu poi reinterpretata più volte (nota è la cover dei Nirvana), campionata (senza autorizzazione dai Run DMC), persino parodiata. Ebbene sì, Weird Al'' Yankovic ha registrato My Bologna avvalendosi dell'approvazione dei The Knack.

Cosa accadde poi?

Cominciamo da lei, Sharona. Alla fine dell'anno la ragazza, finalmente, si fidanzò con Fieger. La loro storia durò quattro anni e Sharona apparve anche sulla copertina del secondo album della band, BUT THE LITTLE GIRLS UNDERSTAND, altro successo, seppur minore.