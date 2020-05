Quarantena: come festeggia i sessant’anni Bono Vox?

Nessuno avrebbe mai immaginato che quel ragazzino, perennemente arrabbiato con il mondo (si pensi che la madre e il nonno morirono a pochi giorni di distanza l'uno dall’altro, quando Paul aveva solo 14 anni) e nato e cresciuto in un'Irlanda dilaniata dalla guerra civile, sarebbe diventato il leader di una delle band più famose del mondo.

Non solo, gli U2 si sono sempre distinti per il loro impegno sociale e la loro attenzione sui temi più importanti per la sopravvivenza del pianeta. La voce e l'intervento di Bono non potevano dunque mancare in un momento di crisi come quello che il mondo sta vivendo ai nostri giorni: la pandemia da Coronavirus.

Il cantante ha donato infatti 10 milioni di dollari al sistema sanitario irlandese e dedicato all'Italia la canzone Let Your Love Be Known, ricordando i medici, gli infermieri e il personale ospedaliero che sta combattendo in prima linea.