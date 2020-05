David Byrne dei Talking Heads e quel progetto per far sorridere le persone

L'ex leader dei Talking Heads ha un sogno: vorrebbe contribuire a rendere il mondo un posto migliore. Come? Ve lo raccontiamo.

Pare che la mente di David Byrne, polistrumentista e membro fondatore dei Talking Heads, non si fermi proprio mai. Oltre a essere stato chitarrista e frontman della famosa band statunitense attiva fra gli anni 70 e gli anni 90, Byrne ha da sempre cercato di buttarsi a capofitto in più progetti: parliamo dei diversi album pubblicati come solista, della sua etichetta discografica, Luaka Bop, fondata nel 1990, del suo contributo come attivista per promuovere un utilizzo più capillare della bicicletta, aiutando l'ambiente. Per poi continuare con la sua partecipazione ad alcuni TED Talks, famosissimi cicli di conferenze su argomenti di vario genere (nel caso di Byrne, il tema del suo discorso era l'applicazione dell'architettura in musica).

Insomma, non si può certo dire che a Byrne piaccia starsene con le mani in mano e lo ha dimostrato anche quando, l'estate scorsa, ha lanciato il proprio magazine online dal titolo «Reasons to Be Cheerful». Proprio come indica il titolo, si tratta di un progetto basato sul trovare sempre nuove ragioni per stare allegri. Il magazine si basa su notizie di attualità che diano uno sguardo più positivo sul mondo, anche in periodi di estrema negatività. Ecco qui un video che illustra l'idea di Byrne: