Quando Lenny Kravitz venne rifiutato perché “non abbastanza nero”

Nonostante ora sia un artista affermato, Lenny Kravitz in passato ha dovuto affrontare alcuni momenti bui a causa del suo stile e delle sue idee.

Per il detentore del record per il maggior numero di Grammy Awards alla migliore interpretazione vocale rock maschile (per le sue Fly Away, American Woman, Again e Dig In) i tempi non sono stati sempre facili.

Durante i primi anni di carriera, la sua figura – e di riflesso anche la sua musica – fu spesso vittima di pregiudizi razziali: alcune etichette discografiche rifiutarono i suoi lavori perché il suo stile non era considerato "abbastanza nero".

Kravitz è figlio di culture diverse: nato da padre statunitense con origini russe e ucraine e da madre afroamericana originaria delle Bahamas, il piccolo Lenny crebbe in un ambiente dominato da diverse influenze accentuate ulteriormente dall'incredibile melting pot che è New York, la sua città di origine. Non c'è da stupirsi, quindi, se l'artista non si riconosce in un'unica visione del mondo e in un'unica cultura.