The Buggles: cosa è successo alla band dopo “Video Killed the Radio Star”?

Sapevate che dopo la hit Video Killed the Radio Star i The Buggles decisero di unirsi agli Yes? Vi raccontiamo cosa accadde al duo dopo il successo.

Il 1° agosto 1981, un minuto dopo la mezzanotte, MTV inaugurava l'inizio delle trasmissioni negli States mandando in onda il videoclip di Video Killed the Radio Star, singolo di debutto dei The Buggles. Vi abbiamo parlato di questa storia e della nascita di MTV in questo articolo. Una sorta di buon auspicio per l'emittente televisiva dato che, come da titolo, il testo del brano parlava di come l'avvento del video avesse ucciso questa fantomatica stella della radio.

Come già accennato, si tratta del singolo d'esordio della band britannica, pubblicato nel settembre del 1979. Il brano fu ricevuto molto positivamente fin da subito dopo la pubblicazione e conobbe un nuovo picco di ascolti circa due anni più tardi, grazie alla scelta di MTV. Da quel momento in poi, divenne una vera e propria canzone cult conosciuta in tutto il mondo.